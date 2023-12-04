Число экологоориентированных жителей Татарстана увеличилось до 34,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате увеличения охвата населения Татарстана экологическими мероприятиями доля экологоориентированных жителей увеличилась до 34,7%. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийской акции «Вода России», сообщил заместитель министра экологии республики Егор Тарнавский.

По его словам, в настоящее время число охваченных граждан составляет 1 млн 388 тысяч человек. Для сравнения: в 2022 году их количество достигало 1 млн 320 тысяч, а в 2021-м — 1 млн 285 тысяч.

— Это цифры, а за цифрами стоят наши жители. Это целая армия наших единомышленников, с которыми мы совместно работаем. Можно сказать, что это их заслуга. Я уверен, что охват экологическим просвещением влияет на количество правонарушений. <…> Это результат, и прежде всего результат положительного эффекта на экологию, — сказал Тарнавский.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вчера Министерство экологии Татарстана сообщило о том, что республика одержала победу во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экология» (федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»). Регион занял 1-е место на акции уже в третий раз: Татарстан был победителем также в 2021 и 2022 годах.

За 2023 год в очистке прибрежных территорий республики участвовали около 323 тысяч человек. Всего татарстанцам удалось убрать порядка 9 тысяч км берегов и собрать 22 тысячи куб. м мусора.

Вместе с этим на территории только одного озера Изумрудного в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» татарстанцы собрали более 2,8 тысячи килограммов мусора. В мероприятии приняли участие 500 жителей республики.

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Максим Кокунин