МИД: представители нескольких государств поддержали планы председательства России в БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Дурбане представители ЮАР, КНР, Эфиопии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии на встречах с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым высказались за планы председательства России в БРИКС. Об этом сообщили в МИД РФ.

— Партнеры выразили поддержку планов российского председательства в БРИКС. Подтверждена настроенность на тесное практическое сотрудничество в интересах дальнейшего развития объединения, укрепления его международных позиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время председательства России в 2024 году БРИКС доработает модальности новой категории государств — партнеров объединения. Также приоритетами станут наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС в первую очередь на ключевых международных площадках: укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращение активов, полученных преступным путем.

Напомним, список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС должны утвердить на саммите объединения, который пройдет в Казани уже в следующем году. Перед российским МИД стоит задача обеспечения подключения шести стран, приглашенных присоединиться к БРИКС. В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года.

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Галия Гарифуллина