Министр спорта Татарстана рассказал подробности строительства школы Алины Загитовой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство спорта Татарстана взаимодействует с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой по поводу открытия в Казани ее школы. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

— Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города. Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе — феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение, — приводит его слова ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр рассказал, что начало строительства запланировано на весну. Ожидается, что в течение года работы будут завершены, и школа откроет свои двери для воспитанников осенью. По словам Леонова, сейчас министерство совместно с Загитовой готовит инфраструктурную и организационную схемы.

Напомним, проект школы в Казани олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждали на ПМЭФ в июне 2023 года. Спортсменка уже побывала в городе и рассмотрела примерные планы по реализации задумки.

Алига Загитова уже начала искать тренеров для своей казанской школы. Также она занялась подбором персонала.



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Галия Гарифуллина