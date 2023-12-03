Российские дзюдоисты стали победителями турнира Большого шлема в Токио

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Золотые медали турнира Большого шлема в столице Японии получили российские дзюдоисты Матвей Каниковский и Тамерлан Башаев. Об этом сообщает ТАСС.

В финале турнира в весовой категории до 100 кг Каниковский одержал победу над японцем Доту Араи. В весе свыше 100 кг золотую медаль завоевал Тамерлан Башаев — ему проиграл южнокореец Ким Мин Чон.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре в Саудовской Аравии завершились третьи Всемирные игры боевых искусств. В них принимали участие российские самбисты и паралимпийцы из ушу. Спортивная редакция «Реального времени» рассказала о завершившихся стартах и напомнила предысторию этих масштабных соревнований.



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Галия Гарифуллина