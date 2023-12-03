«КОС-Синтез» победил астраханский СШОР во втором круге чемпионата России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ватерполисты «КОС-Синтеза» одержали победу над астраханским СШОР во втором круге чемпионата России по водному поло. Матч, прошедший дома у соперников, закончился со счетом 17:5 (5:1, 3:1, 4:3, 5:0).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Закиров (3), Лазарев (3), Одинцов (2), Комаров (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Васильев (2), Шепелев (1).

Подопечные Евгения Ярощука трижды реализовав пенальти (два их которых на счету Арслана Закирова), по одному голу с игры и со столба, ушли на первый перерыв с преимуществом в четыре мяча.



Во втором игровом отрезке Артем Одинцов оформил дубль, Николай Лазарев провел одну результативную контратаку. Счет после первой половины матча — 8:2.

В третьей четверги игрокам СШОРа не удалось развить достаточного успеха, несмотря на то, что они смогли отквитать два мяча. За 8 минут до финиша счет составил 12:5. В заключительном тайме разница выросла до +12.

Завтра соперники проведут второй поединок 10-го тура. Матч начнется в 13:00 мск.

Накануне ватерполисты «КОС-Синтеза» обыграли «Динамо-СШОР» в первом матче второго круга чемпионата России со счетом 5:17 (1:5, 1:3, 3:4, 0:5). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Закиров (3), Лазарев (3), Одинцов (2), Комаров (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Васильев (2), Шепелев (1).



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Илина Хакимова