«КОС-Синтез» одержал победу над «Динамо-СШОР» во втором круге чемпионата России

Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляция

Ватерполисты «КОС-Синтеза» обыграли «Динамо-СШОР» в первом матче второго круга чемпионата России со счетом 5:17 (1:5, 1:3, 3:4, 0:5). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Закиров (3), Лазарев (3), Одинцов (2), Комаров (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Васильев (2), Шепелев (1).



Подопечные Евгения Ярощука трижды реализовали пенальти, «КОС-Синтез» ушел на первый перерыв с преимуществом в 4 мяча, 5:1.

Во втором игровом отрезке событий было немного. Из голевых — дубль оформил Артем Одинцов, одну результативную контратаку провел Николай Лазарев. 8:2 — после первой половины матча.

В третьей четверти игроки СШОР было отквитали два мяча, но развить успех не смогли, получив в свои ворота на один гол больше — 12:5 за восемь минут до финиша. Финальная сирена запечатлела на табло победу наших ватерполистов, 17:5.

Завтра соперники проведут второй поединок 10-го тура. Начало игры и трансляции — в 13.00 мск.

В конце ноября завершился первый круг открытого чемпионата России по водному поло. Казанский «КОС-Синтез» дважды победил в Москве вторую команду МК СШОР «Восток», а основная команда москвичей столкнулась с сопротивлением спортсменов «КОС-Синтез-УОР», давших в родном бассейне «Оргсинтез» бой опытным соперникам. Спортивная редакция «Реального времени» подводила итоги первого круга.

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Маргарита Головатенко