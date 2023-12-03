«Мы вернемся скоро и с победой»: бойцы из Татарстана пообщались с родными

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Военнослужащие из Татарстана, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), смогли пообщаться со своими родными и близкими благодаря телемосту, который для них организовал Центральный военный округ. Мероприятие для военнослужащих проходило в одном из районов тыловой зоны, для семей — на базе военного комиссариата Татарстана.



«Стоим, как гранитная стена»

— Приехали поддержать парней, которые сегодня будут общаться со своими родственниками. Знайте, мы вернемся, вернемся скоро и обязательно с победой! Все у нас здесь замечательно. Стоим, как гранитная стена, выполняем все задачи, — рассказал заместитель командира полка по ВПР с позывным Кадый.



Во время телемоста бойцы поговорили с родными, увидели своих детей и рассказали об армейском быте. Также военнослужащие рассказали о получении положенных надбавок и социальных гарантий.

— Сегодня прошел телемост. Нам дали возможность увидеть наших родственников, испытать их тепло, поддержку. У нас — все хорошо! — рассказал старший слесарь-монтажник с позывным Кирюха.

Во время личных бесед с родными звучали слова поддержки, признания в любви и обещания вернуться скоро домой живыми — и только с победой. Семьи обсуждали дела друг друга, погоду и жизнь как на фронте, так и дома.



«Спасибо вам еще раз от всех матерей, от родины!»

Перед военнослужащими выступил представитель военного комиссариата региона. В своем обращении он отметил то, что жители республики гордятся мужеством татарстанцев, принимающих участие в СВО. Семьям бойцов будет оказываться вся необходимая помощь, добавил он.

— Дорогие наши защитники! Огромное спасибо вам. Возвращайтесь с победой! Спасибо вам еще раз большое от всех матерей, от родины! — сердечно обратился к бойцам представитель военкомата.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

«Катюша» и «Чтобы все были здоровы»: перед участниками СВО выступила фронтовая концертная бригада

А в завершении телемоста перед бойцами в зоне проведения спецоперации выступила фронтовая концертная бригада ЦВО, исполнив «Катюшу» и шансон-шлягер «Чтобы все были здоровы». Военнослужащие подпевали и хлопали, слушая знакомыми всем песни.

— Огромное спасибо ребятам, которые приехали устроить нам концерт! Что поддерживают нас, нам очень приятно это, что о нас помнят, что нам поднимают настроение! — выразил слова благодарности заместитель командира батальона с позывным Начфиз.

Телемосты из зоны спецоперации проводятся на протяжении всего года

Телемосты из зоны СВО с регионами проводятся регулярно. Они нужны для того, чтобы поднять боевой дух военнослужащих путем поддержания постоянной связи с семьями. Например, такой телемост прошел совсем недавно — в конце ноября. Тогда жена одного из военнослужащих взяла с собой любимого питомца супруга — собаку, чтобы поднять ему настроение. Военнослужащие признались, что после разговора с родными у них заметно поднимается боевой дух.

Аналогичный телемост Центральный военный округ организовал в апреле этого года. Тогда среди выступающих была исполняющая обязанности заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Елена Зенина. Она рассказала, что семьи мобилизованных не брошены на произвол судьбы, о них постоянно заботятся:

— От имени правительства, министерства и от себя лично хочу заверить, что ни вы, ни ваши семьи не будете забыты. Все вопросы, которые возникают у ваших близких, будем решать. Служите спокойно и возвращайтесь домой, — призвала она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такое же мероприятие проводилось и в марте. Тогда мобилизованные военнослужащие впервые за долгое время смогли пообщаться с родственниками в режиме реального времени. Кроме того, этой осенью в Казани прошел патриотический марафон в поддержку службы по контракту «Все СВОи». В прямом эфире граждане могли услышать актуальную информацию о контрактной службе, истории семей мобилизованных, Героев России из Татарстана, а также бойцов батальона «Тимер». Подробнее — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова