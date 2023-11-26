Татарстанские участники спецоперации пообщались с родственниками по телемосту

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Центральный военный округ организовал для военнослужащих мотострелковой бригады из Татарстана телемост с военным комиссариатом республики. Участники спецоперации смогли пообщаться с родными и близкими.

В ходе сеанса связи военнослужащие разговаривали на бытовые темы, рассказывали про окружающий их быт и обсуждали погоду.

— Для поднятия настроения жена одного военнослужащего взяла с собой любимого питомца супруга — собаку, активно виляющую хвостом при звуке голоса хозяина. По завершении телемоста мотострелки поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой с победой, — рассказали в пресс-службе Минобороны России.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Военнослужащий с позывным «Седой» рассказал, что после разговора с родными у него поднялся боевой дух. Он ждет момента, когда сможет вернуться домой с победой.

Аналогичный телемост Центральный военный округ организовал в апреле этого года. Татарстанцы также смогли пообщаться с родными по видеосвязи.



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Айрат Назипов