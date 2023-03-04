В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими из Татарстана и их близкими

Фото: кадр видео/Минобороны

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими из Татарстана и их близкими, сообщили в Минобороны России.



Мобилизованные впервые за долгое время смогли пообщаться с родственниками в режиме реального времени.

Родители, жены и дети военнослужащих поделились, как у них дела, а еще выразили им слова поддержки. Мобилизованные рассказали семьям об армейском быте и пообещали в скором времени вернуться домой с победой.

В Татарстане собрали более 918 тонн гуманитарной помощи для ДНР, причем помогают Донбассу не только волонтерские и благотворительные организации. Рядовые татарстанцы оказывают любую посильную помощь, чтобы поддержать наших мобилизованных бойцов и добровольцев, а также население в зоне спецоперации. В 43 районах республики работают 84 пункта сбора гуманитарных грузов участникам СВО и жителям Лисичанска. Как работа организована в деревнях и селах — подробнее в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко