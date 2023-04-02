В Татарстане провели телемост с бойцами в зоне СВО

Фото: скриншот видео Министерства обороны

Очередной телемост организовал Центральный военный округ для военнослужащих из Татарстана, бойцы ЦВО смогли пообщаться с родными по видеосвязи.

О том, как важно поддерживать военнослужащих, высказался заместитель военного комиссара полковник Алексей Денькин. Поддержка близких становится оружием для защитника, отметил он и заверил, что семьи военнослужащих будут обеспечены всем необходимым, им готовы оказать помощь, если возникнут проблемы.



— Мы обращаемся к Республике Татарстан. Хотим сказать большое спасибо за то, что не бросаете нас в трудную минуту, спасибо всем, и простым волонтерам, и индивидуальным предпринимателям, за оказанную помощь. Спасибо, что не забываете о нас, — поблагодарил в свою очередь командир отряда.

Среди других выступающих была исполняющая обязанности заместителя министра труда, занятости и социальной защиты республики Елена Зенина. Она рассказала, что семьи мобилизованных не брошены на произвол судьбы, о них постоянно заботятся:

— От имени правительства, министерства и от себя лично хочу заверить, что ни вы, ни ваши семьи не будете забыты. Все вопросы, которые возникают у ваших близких, будем решать. Служите спокойно и возвращайтесь домой, — призвала она.

Мария Иванова