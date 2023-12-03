Пожар на авторынке в Челнах удалось полностью ликвидировать

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар в Набережных Челнах на авторынке «Гараж-500», где загорелись торговые павильоны, полностью ликвидировали. Об этом ближе к семи утра сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар, — говорится в сообщении.

Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18:37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка.

К тушению пожара привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники. Локализовали его к 22 часам на площади 6,8 тысячи квадратных метров.



Напомним, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.



Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.



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Илина Хакимова