Пожар на авторынке «Гараж-500» в Челнах локализовали

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах локализовали пожар на авторынке «Гараж-500», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. Площадь горения составила 6,8 тысячи квадратных метров.



Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка. К тушению пожара привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники.



Напомним, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.



Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина