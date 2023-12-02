Минобороны России: средства ПВО сбили две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские средства ПВО поразили две ракеты С-200 украинских войск над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.



ВСУ переоборудовали ракеты С-200 для поражения наземных целей на территории России, сообщает RT.

Вооруженные силы России в течение недели нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре украинской армии. Удары наносились также по местам хранения боеприпасов и пунктам размещения. В результате ударов все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления. Украинские военные лишились 16 тысяч единиц различного вооружения.

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Маргарита Головатенко