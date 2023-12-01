ВСУ потеряли свыше 125 тысяч солдат за полгода контрнаступления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления. Такие данные на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его сведениям, украинские военные лишились 16 тысяч единиц различного вооружения. При этом существенных успехов они так и не достигли.

Сейчас, по словам Сергея Шойгу, российская армия занимает более выгодное положение, расширяя зоны контроля на всех направлениях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 ноября министр обороны России говорил, что с начала месяца ВСУ потеряли свыше 13 700 человек. Он уточнил, что многие украинские военные сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

В начале октября глава оборонного ведомства заявил, что российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли ему серьезный урон.



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Айрат Назипов