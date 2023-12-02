Минобороны: ВС России за неделю нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы России в течение недели нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре украинской армии, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Удары наносились также по местам хранения боеприпасов и пунктам размещения. В результате ударов все назначенные объекты поражены.
Ранее ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артемовском.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления. Украинские военные лишились 16 тысяч единиц различного вооружения.
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