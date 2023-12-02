«KОС-Синтез-УОР» уступил «Динамо-СШОР» во втором матче 10-го тура чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

«KОС-Синтез-УОР» уступил «Динамо-СШОР» во втором матче 10-го тура чемпионата России. Итог встречи — 10:17 (2:3, 1:5, 1:5, 6:4). Мячи за «KОС-Синтез-УОР» забросили: Васильев (2), Тазеев (2), Шайдуллин (1), Белянский (1).



Казанцы первыми открыли счет в матче, однако опытные гости довольно быстро оправились и вернули себе лидирующие позиции: 2:3 в пользу «Динамо».

Во втором периоде динамовцы укрепили свою фору и ушли на большой перерыв с комфортной для себя разницей: 8:3. Третий мяч за «Синтез» провел Камиль Шайдуллин.

В третьем периоде астраханцы пять раз поразили ворота «Синтеза» — 4:13. Четвертый тайм получился напряженным. Сергей Белянский и Раиль Тазеев сделали хет-трик. Однако существенно повлиять на исход матча команда уже не могла. Финальная сирена запечатлела на табло счет 17:10 в пользу одного из лидеров сезона.

Матчи следующего, 11-го тура чемпионата России «КОС-Синтез-УОР» проведет на выезде. 8—9 декабря подопечные Николая Шепелева сыграют в Санкт-Петербурге с «Балтикой».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«KОС-Синтез-УОР» проиграл «Динамо-СШОР» на старте 10-го тура чемпионата России, встреча завершилась счетом 9:19 (1:5, 0:4, 4:4, 4:5).



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Маргарита Головатенко