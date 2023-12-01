«KОС-Синтез-УОР» проиграл «Динамо» СШОР на старте 10-го тура чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«KОС-Синтез-УОР» проиграл «Динамо» СШОР на старте 10-го тура чемпионата России, встреча завершилась счетом 9:19 (1:5, 0:4, 4:4, 4:5).



Мячи за «KОС-Синтез-УОР» забросили: Белянский (2), Тазеев (2), Краснов (1), Шайдуллин (1), Филатов (1), Зигангиров (1), Ганиев (1).

Матч проходил в постоянной борьбе, но казанцам не хватило опыта. Казанцы долго не могли открыть счет, первый гол забили через 5 минут после старта, и он стал единственным в первой четверти — 1:5 в пользу «Динамо» СШОР.

Во втором периоде гости оторвались до 1:9. Третий отрезок стал самым результативным для казанцев. Камиль Шайдуллин и Азат Ганиев реализовали лишнего, Антон Филатов и Назим Зигангиров точно пробили с игры — 5:14.

В четвертом тайме дубль Сергея Белянского и Раиля Тазеева скорректировал итоговый счет. Финальная сирена запечатлела на табло итог 9:19 в пользу астраханской команды.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

2 декабря команды проведут второй поединок 10-го тура в Казани. Начало игры в 12:00.

25 ноября «КОС-Синтез-УОР» вновь дома уступил МК СШОР «Восток» во втором матче девятого тура чемпионата России, игра завершилась счетом 8:12.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко