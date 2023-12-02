El Mundo: Испания по итогам года закупит у России рекордное количество газа

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Объемы российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по итогам 2023 года могут достичь рекордно высоких показателей, пишет газета El Mundo.



В 2018 году на Россию приходилось всего 2,4% от общего объема поставляемого в королевство газа. По версии энергетической компании Enagas, с января по октябрь 2023 года Россия была третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, а зависимость от России как экспортера увеличилась за пять лет в шесть раз.

В этом году Испания закупила у России эквивалент 60 770 ГВтч СПГ по сравнению с 42 453 ГВтч за аналогичный период 2022 года, то есть примерно на 43% больше.

Фирмы Чехии возобновили закупки природного газа из России с октября, несмотря на запрет. Министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела заявил, что Чехия не нуждается в российском газе. По его словам, государство уже накопило запасов на зиму.



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Маргарита Головатенко