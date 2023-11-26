Чешские фирмы возобновили закупки природного газа из России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фирмы Чехии возобновили закупки природного газа из России с октября, несмотря на запрет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.

Он заявил, что Чехия не нуждается в российском газе. По его словам, государство уже накопило запасов на зиму.

— Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые фирмы начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%, — говорится в его сообщении.

скриншот realnoevremya.ru из видео EU Debates|eudebates.tv/YouTube.com

Чехия уже сообщала о полном отказе от российского газа в первом квартале 2023 года. Его заменили топливом из других стран.

На этой неделе президент Чехии Петр Павел назвал Россию «главной угрозой для Евросоюза». В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его мнению, в реальности наблюдается обратная ситуация. Представитель Кремля счел заявления Павла «истеричными».

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Айрат Назипов