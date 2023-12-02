Россияне назвали свои любимые зимние виды спорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины опрошенных жителей России увлекаются катанием на сноуборде. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование BestDoctor и «Роза Хутор».

Катание на сноуборде интересно 54% россиян. Беговые и горные лыжи интересны каждому пятому — 25%. Кататься на коньках нравится 19% респондентов, хоккей — 2%. Причинами для занятий зимними видами спорта опрошенные назвали желание поддерживать физическую форму (29%) и хорошо проводить время (27%). Заботой о здоровье объяснили такое увлечение 22% россиян, а стремлением снять стресс — 15%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что сноубординг популярен лишь у 26% москвичей, но у 63% петербуржцев. Также жители культурной столицы выбирают беговые и горные лыжи (29%), катание на коньках (6%) и хоккей (2%).

Напомним, заботятся о физической активности персонала более половины работодателей в России. Выделяют время для разминки в течение рабочего дня 15,7% российских предприятий и организаций. Регулярно, но не ежедневно спортивные мероприятия организуют в 17,8% компаний. Не чаще двух раз в год такие события проходят в 19,9% фирм. Не отводит время на физическую активность персонала почти каждый второй российский работодатель — 46,6%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина