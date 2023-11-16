Больше половины российских работодателей мотивируют сотрудников вести здоровый образ жизни

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заботятся о физической активности персонала более половины работодателей в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Актион Охрана Труда».

Выделяют время для разминки в рабочем дне сотрудников в 15,7% российских предприятий и организаций. Регулярно, но не ежедневно спортивные мероприятия организуют в 17,8% компаний. Не чаще двух раз в год такие события проходят в 19,9% фирм. Не отводит время на физическую активность персонала почти каждый второй российский работодатель — 46,6%.

Чаще всего персонал компаний, в которых проходят спортивные мероприятия, ждут соревнования. Они интересны 31% работников. Групповые тренировки со специалистом доступны сотрудникам 10,4% предприятия и организаций, а ежедневные перерывы на зарядку — 6,9%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отказ от курения поощряют дополнительными выплатами в 2,7% компаний. Также бросившим вредную привычку сотрудников высказывают устное одобрение (30,4%). Однако большинство работодателей — 67% — никак не поддерживают такое решение персонала.

В каждой четвертой компании — 26% — предоставляются корпоративные скидки на занятия спортом. Сотрудники каждой третьей фирмы принимают участие в соревнованиях по бегу.

Напомним, занимаются спортом от одного до трех раз в месяц 54% жителей России. Около четверти граждан — 22% — тренируются два-три раза в неделю, а 18% — каждый день. Игнорируют физические упражнения 40% респондентов, занимаются спортом несколько раз в год — 4%.

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Галия Гарифуллина