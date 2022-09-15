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Заместителем руководителя исполкома Нижнекамска стал Камиль Назмиев

16:54, 15.09.2022
Заместителем руководителя исполкома Нижнекамска стал Камиль Назмиев
Фото: vk.com/club212216471

Камиль Назмиев назначен замруководителя исполкома Нижнекамска. Об этом стало известно во время сессии районного и городского советов депутатов.

До 2015 года он был главой Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля. Затем до 2018 года он был замглавы Мензелинского района, а 2018 по 2021-й — руководителем исполкома Мензелинского района.

Сегодня Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. Временным исполняющим его обязанности назначен Роман Булатов.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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