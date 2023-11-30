Из-за засухи производство зерна в Татарстане снизилось на 31%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К началу ноября 2023 года в Татарстане произвели более 3,7 миллиона тонн зерна, включая кукурузу. Это на 31,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «ГТРК Татарстан» со ссылкой на данные «Росстата».

Республика заняла второе место по урожаю зерновых среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером по этому показателю стала Саратовская область, там показатель составил 5,7 миллиона тонн зерна.

Еще в регионе собрали 1,5 миллиона тонн свеклы, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце октября министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что Татарстану хватит собранного в засушливое лето 2023 года зерна. Он напомнил, что часть посевов регион потерял из-за перепадов температур весной, которая пришла рано. Летом республиканским полям не хватило влаги.

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Айрат Назипов