Больше половины рекрутеров Казани уверены, что офлайн-интервью — это стресс для соискателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению 58% кадровиков в Казани, прохождение офлайн-собеседований очень волнительно для кандидатов. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

О том, что кандидаты тратят много эмоциональных сил на личных интервью, заявили 58% казанских рекрутеров. Более стрессовыми назвали онлайн-собеседования лишь 12% респондентов. Каждый четвертый — 26% — считает, что соискатели тревожатся одинаково в обоих случаях. Сами кандидаты — 45% — сказали, что действительно нервничают вне зависимости от формата собеседования. Онлайн-встречи тяжелее даются 19% соискателей, оффлайн-интервью — 14%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом подавляющее большинство кадровиков — 77% — предпочитают очные встречи с потенциальными сотрудниками. Созвоны в интернете больше нравятся 10% респондентов. Такому же количеству опрошенных неважно, как именно проводить собеседование.

Напомним, решение об устройстве на работу, выбранное «не разумом, а сердцем», приходилось принимать всего 7% жителей Казани. Горожане порой без раздумья выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день.

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Галия Гарифуллина