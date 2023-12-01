С начала года на дорогах Мордовии погиб 21 пешеход

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В соседней с Татарстаном Мордовии за десять месяцев 2023-го года на дорогах произошло 102 аварии с участием пешеходов. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

ДТП унесли жизни 21 человека, еще 87 получили различные травмы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Издание, ссылаясь на ГИБДД республики, обращает внимание, что на территории Саранска 30 ноября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его провели в целях снижения ДТП с участием пешеходов.

В Мордовии с января по октябрь этого года произошло 65 ДТП из-за выезда на встречную полосу. По сравнению с 2022 годом показатель аварийности снизился на 32%. Из-за выезда на «встречку» погибли 32 человека, еще 98 получили травмы.



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Илина Хакимова