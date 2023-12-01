С начала года на дорогах Мордовии погиб 21 пешеход
В соседней с Татарстаном Мордовии за десять месяцев 2023-го года на дорогах произошло 102 аварии с участием пешеходов. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
ДТП унесли жизни 21 человека, еще 87 получили различные травмы.
Издание, ссылаясь на ГИБДД республики, обращает внимание, что на территории Саранска 30 ноября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его провели в целях снижения ДТП с участием пешеходов.
В Мордовии с января по октябрь этого года произошло 65 ДТП из-за выезда на встречную полосу. По сравнению с 2022 годом показатель аварийности снизился на 32%. Из-за выезда на «встречку» погибли 32 человека, еще 98 получили травмы.
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