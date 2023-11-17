В Мордовии за десять месяцев этого года в ДТП с выездом на «встречку» погибли 32 человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Мордовии с января по октябрь этого года произошло 65 ДТП из-за выезда на встречную полосу. По сравнению с 2022 годом показатель аварийности снизился на 32%, сообщают «Известия Мордовии».

Из-за выезда на «встречку» погибли 32 человека, еще 98 получили травмы.

На снижение аварийности на дорогах региона направлена работа камер фото- и видеофиксации, а также выявление нарушителей с помощью дронов. Госавтоинспекция Мордовии регулярно проводит профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения.

В том числе в регионе проводится акция «Встречная полоса», направленная на сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на «встречку».



В Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 2 827 ДТП, в авариях погибли 233 человека. Различные травмы в ДТП на дорогах получили 3 368 граждан.

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Илина Хакимова