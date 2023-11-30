У экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких изъяли еще 50 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких. Об этом сообщает московская прокуратура.

— Прокурорами установлено, что на незаконные доходы Захарченко и другими ответчиками приобретались многочисленные ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, а также совершались сделки, направленные на получение в собственность объектов недвижимости, — говорится в telegram-канале ведомства.

Во время судебных заседаний ответчики не смогли доказать то, что они купили имущество на законные доходы. В связи с этим Никулинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры Москвы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, что Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам. В конце 2017 года Никулинский районный суд изъял у Захарченко в пользу государства нелегального имущества на 9 млрд рублей. В 2018 году они были перечислены в бюджет.

Изначально Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии по делу о коррупции. Вместе с этим ему назначили штраф в размере 117 млн рублей. Но в мае прошлого года бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы.

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Айрат Назипов