Экс-полковника Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы по итогам второго суда

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Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы, передает «РИА Новости». Такой срок экс-полицейскому назначили по итогам второго судебного заседания.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии по делу о коррупции. Вместе с этим ему назначили штраф в размере 117 млн рублей.

Суд признал экс-полковника виновным по трем эпизодам преступлений: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию.



Артем Гафаров