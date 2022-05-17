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Экс-полковника Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы по итогам второго суда

18:01, 17.05.2022
Экс-полковника Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы по итогам второго суда
Фото: скриншот видео youtube.com

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы, передает «РИА Новости». Такой срок экс-полицейскому назначили по итогам второго судебного заседания.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии по делу о коррупции. Вместе с этим ему назначили штраф в размере 117 млн рублей.

Суд признал экс-полковника виновным по трем эпизодам преступлений: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию.

Артем Гафаров
ОбществоПроисшествия

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