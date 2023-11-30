Reuters: ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Страны ОПЕК+ достигли предварительной договоренности о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.



Источники издания, участвовавшие в обсуждениях, уточнили, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

В конце этого года истекает добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и экспорта Россией на 300 тыс. баррелей в сутки.

Как отметил в разговоре с «Реальным временем» эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Игорь Галактионов, цены уже отреагировали ростом на $1—1,3 за баррель к утренним уровням:

— Если предварительные договоренности будут согласованы, не исключен временный скачок в район $85—86 за баррель. Напротив, отсутствие консенсуса может сильно ударить по нефтяным ценам, поскольку без поддержки со стороны альянса текущие ценовые уровни вряд ли могут быть устойчивыми.

Встречу участников ОПЕК+ переносили на 30 ноября. Изначально она должна была состояться 26 ноября. В июне страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Квоту по добыче нефти России на 2024 год сократили до 9,828 млн б/с.



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Маргарита Головатенко