Встречу ОПЕК+ перенесли с 26 на 30 ноября
Встреча участников ОПЕК+ перенесена на 30 ноября. Изначально она должна была состояться 26 ноября, говорится на сайте организации.
О причинах переноса встречи не сообщается.
В июне страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Квоту по добыче нефти России на 2024 год сократили до 9,828 млн б/с.
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