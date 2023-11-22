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Встречу ОПЕК+ перенесли с 26 на 30 ноября

17:00, 22.11.2023
Встречу ОПЕК+ перенесли с 26 на 30 ноября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Встреча участников ОПЕК+ перенесена на 30 ноября. Изначально она должна была состояться 26 ноября, говорится на сайте организации.

О причинах переноса встречи не сообщается.

В июне страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Квоту по добыче нефти России на 2024 год сократили до 9,828 млн б/с.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефть
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