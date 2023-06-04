Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год

Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с, сказано в коммюнике по итогам министерской встречи стран — участниц организации.



— Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, — сказано в сообщении.

Квоту по добыче нефти России на 2024 год сократили до 9,828 млн б/с.

По подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с. Следующую министерскую встречу ОПЕК+ назначили на 26 ноября в Вене.

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Маргарита Головатенко