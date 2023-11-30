Оформление станции метро «Тулпар» в Казани выберут на форуме «Казаныш»

Фото: realnoevremya.ru

Оформление казанской станции метро «Тулпар», которая расположится по проспекту Альберта Камалеева через улицу Сахарова — напротив ТЦ «Мега», будут предлагать сами жители столицы Татарстана, стало известно «Реальному времени».



Конкурс на оформление объявят на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», в котором традиционно принимают участие студенты, архитекторы, урбанисты, иностранные делегаты и другие специалисты. Они будут выступать с предложениями по оформлению новой станции метро.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» пройдет в Казани с 5 по 7 декабря этого года. На форуме ожидается более 5 тысяч участников. Прибудут более 150 спикеров из России, эксперты из Китая, Ирана, Индии и ОАЭ. Планируется визит представителей Катара и Италии.



Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года, на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена утверждены летом 2022 года:



станция по улице Юлиуса Фучика — «100-летие ТАССР»;

станция в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика — «Академическая»;

станции на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской — «Зилант»;

станция по проспекту Альберта Камалеева — «Тулпар».

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции — «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».



На разработку документации в объеме, достаточном для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани, готовы выделить почти 252 млн рублей. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».