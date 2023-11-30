В России в 2024 году хотят протестировать использование QR-кода вместо паспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России в 2024 году планируют провести пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта, рассказал «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.



По его словам, QR-код будет можно предъявить при обслуживании в банке и МФЦ, при покупке ж/д билетов и посадке на рейс, при заселении в гостиницу, отправке и получении посылок, при обращении к операторам сотовой связи, а еще при покупке товаров или получении услуг с возрастным ограничением.

Чтобы воспользоваться новой функцией, человек должен будет сдать биометрию и разместить свое фото в приложении «Госуслуги».

Эксперты считают, что технология упростит получение услуг, однако вместе с тем повысит риск утечек персональных данных.

В феврале этого года президент России Владимир Путин поддержал идею разработать указ, который регламентирует использование цифрового паспорта внутри страны. С предложением внедрить сервисы, благодаря которым граждане могут получить цифровые права, полисы ОМС и карты болельщика, на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует эту возможность: «Технологию мы разработали, она работает очень просто: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основания (для входа), из мобильного приложения госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО».

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Маргарита Головатенко