Рейс из Казани в Тюмень задерживается на несколько часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейс из Казани в Тюмень (№UT 210) задерживается на несколько часов в связи с поздним прибытием воздушного судна из другого рейса. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.

Самолет должен был покинуть столицу Татарстана в 20:15. Из-за задержки он вылетит в 01:40.

На рейс зарегистрировано 60 пассажиров. Авиакомпания Utair предоставляет услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, сообщили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

В начале октября Рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов. Вылет отложили с 12:25 до 18:20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.

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Айрат Назипов