Рейс Набережные Челны — Минеральные Воды задержали на 6 часов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Вылет отложили с 12:25 до 18:20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета. На рейс зарегистрированы 87 пассажиров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В транспортной прокуратуре заверили, что соблюдение прав пассажиров находится на их контроле.

На прошлой неделе рейс №WZ 1070 Казань — Екатеринбург авиакомпании Red Wings задержали на 8 часов. Рейс перенесли с 05:00 ориентировочно на 13:00 в связи с технической неисправностью судна.



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Илина Хакимова