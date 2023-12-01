Среднемесячная температура декабря в Татарстане ожидается около нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре 2023 года среднемесячная температура в Татарстане ожидается «около нормы». Об этом говорится в вероятностном прогнозе температурного режима в республике на отопительный период.

Норма среднемесячной температуры для декабря в Татарстане составляет -8,9 градуса.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в январе среднемесячная температура в регионе также ожидается около нормы. Она составляет -10,9°С. В феврале 2024 года, согласно прогнозу, показатель будет выше нормы, которая оценивается в -10,7 градуса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина