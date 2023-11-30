В России выросло число компаний, которые будут делать новогодние подарки сотрудникам и их детям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подавляющее число российских работодателей — 86% — планируют делать подарки на Новый год сотрудникам и/или их детям. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Подготовить подарки для детей своих работников собираются 41% предприятий и организаций. Самих сотрудников ждут презенты от 18% компаний. А более четверти работодателей — 27% — делают подарки и персоналу, и детям. Доля компаний, которые хотят порадовать и сотрудников, и подрастающее поколение, в этом году выросла на 13 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом.

Презенты клиентам и партнерам преподнесут 32% предприятий и организаций. Чаще всего компании останавливают свой выбор на календарях и канцелярских товарах с корпоративной символикой. Также популярны сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Напомним, о намерении преподнести коллегам подарки на Новый год рассказали 79% участников исследования. На свой вкус покупают презенты 63% россиян. По итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту» выбирают подарки 16% респондентов. Каждый четвертый — 21% — просто ничего не дарит.

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Галия Гарифуллина