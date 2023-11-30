Татарстан вошел в число российских регионов, где тыква пользуется наибольшим спросом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из лидеров по потреблению тыквы в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Пятерочка Доставка».

Больше всего в России тыкву любят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Татарстана и Краснодарского края. Последний показал самую большую динамику роста спроса — в четыре раза. Также активно потребляют тыкву в Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Всего в 2023 году пользователи сервиса приобрели почти 170 тонн тыквы. Это в два раза превышает показатель прошлого года. Выше всего интерес к тыкве в этом году был в октябре, сентябре и ноябре. Год назад россияне особенно активно ели тыкву в октябре, марте и сентябре.

Наиболее востребован у пользователей сервиса классический сорт тыквы — спрос на него вырос в два раза год к году. Активнее всего им стали интересоваться в Ямало-Ненецком автономном округе (спрос был в 81 раз больше, чем в 2022-м), Архангельской области (в 55 раз) и Коми. Также классический сорт нравится респондентам из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Напомним, в среднем граждане России приходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. В подавляющем большинстве случаев — 80,5% — респондентам достаточно сходить в один продуктовый. Опрошенные посещают два и более магазинов примерно в каждом пятом случае. Россияне делают покупки в двух продовольственных торговых точках во время 15% походов в магазины, в трех — в 3,3%, в четырех и более — лишь в 1,2%.

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Галия Гарифуллина