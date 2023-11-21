Аналитики рассказали, как часто россияне ходят в продуктовые магазины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В среднем граждане России приходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Тинькофф Журнала» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

В подавляющем большинстве случаев — 80,5% — респондентам достаточно сходить в один продуктовый. Опрошенные посещают два и более магазинов примерно в каждом пятом случае. Россияне делают покупки в двух продовольственных торговых точках во время 15% походов в магазины, в трех — в 3,3%, в четырех и более — лишь в 1,2%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Старшее поколение посещает продуктовые в полтора раза чаще младшего. Так, доля посещений двух и более магазинов среди респондентов от 61 года до 70 лет составляет 26%, а среди молодежи от 21 года до 30 лет — примерно 16—17%.

В России ежемесячные расходы на продукты составляют 8,4 тысячи рублей на человека в месяц. За один поход в магазин в период с января по сентябрь этого года граждане тратили в среднем 526 рублей. Интересно, что больше всего средств расходуется по пятницам — в кассах оставляют по 610 рублей. В пятницу и воскресенье россияне закупаются на 560 рублей.

Напомним, отправляются на шопинг во время больших осенних распродаж более 70% россиян. Покупают товары во время «черной пятницы», «киберпонедельника» и «11.11» 72% респондентов. Наиболее активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, проживающая в Москве и городах-миллионниках.

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Галия Гарифуллина