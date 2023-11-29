Ремонт агропромышленного парка «Казань» подешевел почти на миллион

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стоимость контракта на ремонт агропромышленного парка «Казань» снизилась по сравнению с начальной ценой на 0,5%, или на 803 тысячи рублей, подсчитало «Реальное время», изучив данные тендера. Контракт заключили на 159,8 млн рублей.

На ремонт агропромышленного парка «Казань» изначально были готовы направить 160,6 млн рублей. Финансирование работ обеспечат за счет бюджета Татарстана. Завершить из должны к концу февраля 2024 года.

В тендере участвовали два заявителя — оба предложили одинаковые суммы. Контракт Главстрой Татарстана в итоге заключил с казанским ООО «Алтын групп», которое, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2018 году и принадлежит Анасу Шигапову.

Напомним, по контракту, строительно-монтажные работы в комплексе с системами инженерно-технического обеспечения затронут само здание агропромпарка и парковку. Запланировано также обновление фасада, кровли и уличных санузлов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Проведут также благоустройство территории казанского агропромышленного парка — уложат новое покрытия. Его рабочие должны обновить на общей площади 3 996 «квадратов».



Агропромышленный парк «Казань» представляет собой многофункциональный комплекс, построенный для сельхозпроизводителей и предпринимателей. Как юридическое лицо его зарегистрировали в 2013 году.



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Татьяна Демина