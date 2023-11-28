По улице Юлиуса Фучика в Казани перекроют еще один участок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани временно закроют движение для автомобилей и пешеходов по улице Юлиуса Фучика. Ограничения введут в районе пересечения с улицей Минской по направлению движения в сторону Ломжинской, где будут перекрыты проезжая часть и тротуар.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством трассы тепловода. Работы будут проводиться с 11 декабря по 29 декабря.

В связи со строительством станции «100-летие ТАССР» движение перекроют и на участке от дома №94 на ул. Юлиуса Фучика до ул. Чингиза Айтматова. Ограничения будут длиться с 1 по 26 декабря.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Из-за строительства закольцовки водопровода в Казани до 30 декабря ограничат движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя. Проезд закроют с 11 декабря.



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Айрат Назипов