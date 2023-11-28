В Казани перекроют движение по Фучика из-за строительства станции метро «100-летие ТАССР»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани в декабре перекроют дорогу по ул. Юлиуса Фучика в связи со строительством станции «100-летие ТАССР» второй линии метрополитена, сообщили в мэрии города.



Движение перекроют с 1 по 26 декабря на участке от дома №94 по ул. Юлиуса Фучика до ул. Чингиза Айтматова.

Планируется установка ограждения для строительства на первом участке второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» и станционного комплекса «100-летие ТАССР».

Ранее улицу Фучика закрывали в районе перекрестка ул. Юлиуса Фучика и Минской в сторону ул. Ломжинской. Ограничение действовало до 27 октября, его вводили из-за строительства трассы тепловода.

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Маргарита Головатенко