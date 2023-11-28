Движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя в Казани ограничат
Из-за строительства закольцовки водопровода в Казани до 30 декабря ограничат движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя. Проезд закроют с 11 декабря, уточняет Комитет внешнего благоустройства города.
Дорогу будут закрывать на двух участках:
- В районе здания №32б по проспекту Альберта Камалеева (частичное закрытие местного проезда);
- В районе здания №104 по улице Аделя Кутуя (частичное закрытие проезжей части).
С начала декабря в Казани начнут закрывать движение по улице Молодецкой. В связи с реконструкцией участка водопровода, дорогу будут перекрывать в несколько этапов.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым