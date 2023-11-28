Новости общества

11:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя в Казани ограничат

15:11, 28.11.2023
Движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя в Казани ограничат
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Из-за строительства закольцовки водопровода в Казани до 30 декабря ограничат движение на участках проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя. Проезд закроют с 11 декабря, уточняет Комитет внешнего благоустройства города.

Дорогу будут закрывать на двух участках:

  • В районе здания №32б по проспекту Альберта Камалеева (частичное закрытие местного проезда);
  • В районе здания №104 по улице Аделя Кутуя (частичное закрытие проезжей части).
скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

С начала декабря в Казани начнут закрывать движение по улице Молодецкой. В связи с реконструкцией участка водопровода, дорогу будут перекрывать в несколько этапов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Город Казань
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также