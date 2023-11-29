Готовы потратить на идеальный ремонт более полумиллиона рублей почти треть россиян

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласны на то, что расходы на ремонт мечты превысят сумму в 500 тысяч рублей, 32% граждан России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «ВсеИнструменты.ру».

Каждый пятый респондент — 22% — потратил бы менее 100 тысяч рублей. 11% опрошенных считают, что на качественный ремонт нужно от 100 до 150 тысяч рублей. 9% уверены, что требуется 150—200 тысяч рублей.

Вид жилья может улучшить или испортить расположение духа 41% участников исследования. Радость от наведения порядка и украшения квартиры или дома испытывают 24% россиян. Опрошенным важно иметь бытовую технику «модных» марок (22% ответов), дорогую мебель (17%) и высокобюджетные отделочные материалы (16%).

Больше половины россиян — 60% — недовольны состоянием своего жилья. Чаще всего респондентов смущает старый ремонт (38%) и недостаточная площадь (35%). Также опрошенных не устраивают состояние отделки (20%), старая сантехника (15%), непрезентабельный вид мебели и нехватка мест для хранения (13%).

Напомним, ремонт квартиры входит в планы на будущий год почти половины россиян. 24% опрошенных собираются вложить в работы от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый четвертый — 25% — планирует потратить до 300 тысяч рублей. Реже участники исследования готовы израсходовать до 500 тысяч рублей (13%) или миллиона (10%). Отремонтировать квартиру на сумму до 3 миллионов рублей могут позволить себе лишь 3% россиян.

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Галия Гарифуллина