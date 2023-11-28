Исследование: полный ремонт жилья обходится россиянам в 800 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ремонт квартиры входит в планы на будущий год почти половины россиян. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик».

Ремонт жилья в наступающем году запланировали 44% респондентов. 24% опрошенных собираются вложить в работы от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый четвертый — 25% — планирует потратить до 300 тысяч рублей. Реже участники исследования готовы израсходовать до 500 тысяч рублей (13%) или миллиона (10%). Отремонтировать квартиру на сумму до трех миллионов рублей могут позволить себе лишь 3% россиян.

realnoevremya.ru (архив)

Аналитики заметили, что респонденты предпочитают приобретать первичное жилье и самостоятельно делать ремонт в нем. Именно такие квартиры смотрят чаще всего (60% голосов).

Средняя цена черновой отделки составляет 470 тысяч рублей, предчистовых работ — 90 тысяч. Полный ремонт, включающий в себя черновую, предчистовую и чистовую отделку, стоит около 800 тысяч рублей. Почти половина участников исследования — 48% — тратят на ремонт свои сбережения. Из текущих доходов возьмут средства 35% респондентов. Также россияне берут на ремонт кредиты (14%) или одалживают у близких (3%).

Напомним, 70% жителей России, которые арендуют квартиру или дом, не устраивают условия проживания. Собственное жилье не нравится 28% опрошенных.

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Галия Гарифуллина