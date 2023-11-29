Исследование: треть казанских компаний проведут новогодний корпоратив в ресторане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, где организуют мероприятия в честь Нового года работодатели Казани. Самым популярным местом для празднования стал ресторан — его выбрали 32% работодателей.

Также новогодние вечеринки пройдут в офисе (18%) и за городом (2%). Сотрудников еще 2% компаний ждут онлайн-корпоративы. Другие форматы празднований выбрали 6% предприятий и организаций. Не организует новогодние вечеринки каждый пятый работодатель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более трети кадровиков — 35% — заявили, что для организации качественного мероприятия требуется от трех до пяти тысяч рублей. Еще 31% считают, что на это нужно от пяти до десяти тысяч рублей. Среди event-менеджеров считают, что бюджет должен составлять от трех до пяти тысяч рублей, 22%. Сумму от пяти до десяти тысяч рублей назвали 25% из них. Более двадцати тысяч рублей готовы потратить 20% event-специалистов и всего 5% кадровиков.

Напомним, о намерении преподнести коллегам подарки на Новый год рассказали 79% участников исследования. На свой вкус покупают презенты 63% россиян. По итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту» выбирают подарки 16% респондентов. Каждый четвертый — 21% — просто ничего не дарит.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина