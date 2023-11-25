Татарстану потребуется 5,6 млрд рублей для восстановления комплекса сельхозтехники

Фото: realnoevremya.ru/Михаил Красильников (архив)

Для восстановления всего комплекса сельхозтехники Татарстану к следующему сезону потребуется 5,6 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме правительства РТ.



Подготовка техники к следующему сезону — основная задача. В республике нужно отремонтировать 11 тыс. тракторов, 3 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 1 тыс. кормоуборочных комбайнов и самоходных жаток, свыше 5 тыс. сеялок и посевных комплексов и 5 тыс. почвообрабатывающих агрегатов.

Для ремонта в условиях хозяйств имеются 1,2 тыс. ремонтных мастерских и пунктов ремонта сельхозмашин. К 1 апреля машины должны быть поставлены на линию готовности.

Сейчас на полях региона продолжается работа по уборке сахарной свеклы. Предстоит вывезти еще 470 тыс. тонн корнеплодов. На заводы поступило около 1,2 млн тонны сырья. Произведено 145,6 тыс. тонны сахарного песка.

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Маргарита Головатенко