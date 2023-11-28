В Горном Алтае завершают строительство научного центра «Снежный барс»

В Горном Алтае недалеко от поселка Усть-Муны завершается строительство научного центра по сохранению биологического разнообразия «Снежный барс», который будет заниматься сохранением и разведением барсов в ареале их обитания. Об этом сообщил председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края» Анвар Аминов.



Центр расположится на территории его мараловодческого хозяйства «Карым». По словам Аминова, в настоящее время в ущельях горного Алтая осталось всего 45 особей белого барса, и необходимо заняться их спасением.

Для этого завершается строительство вольеров поголовья барсов, что поможет разведению этой породы.

— Когда-то наши предки жили на территории Алтая, там, где обитали снежные барсы. Сейчас они в трудном положении. 45 особей всего осталось, — рассказал он. Идею строительства научного центра поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В июле на Алтае готовили площадку для центра сохранения биологического разнообразия. Перед центром стоят такие задачи, как мониторинг состояния животных, их искусственное разведение, разработка методов реабилитации раненных или ослабленных диких животных. На базе центра планируют разводить селекционно-племенное поголовье маралов, а еще создать питомник, в котором будут выращивать и собирать лекарственные растения.

В декабре 2021 года на Алтае объявили 2022 год Годом снежного барса в регионе. До 1 февраля здесь должны были разработать план мероприятий. В рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном здесь запланировали создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих.

В июне 2022 года Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» на Алтае. Он отметил, что снежный барс — символ Татарстана, но он также связан с историей Алтая, и задача регионов — его сохранить. В конце того же года Минэкологии Татарстана искало подрядчика для изучения территории будущего Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Татарстане и на Алтае.



Проблему обсуждали в мае на KazanForum. Обсуждение темы «По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных» состоялось в рамках трека «Устойчивое развитие».



Исчезновение редких животных — это большая экологическая проблема. На сегодняшний день под угрозой полного исчезновения находятся от 10 до 17% животных, отмечали в пресс Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.



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Луиза Игнатьева