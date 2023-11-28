За 10 месяцев расходы федеральных средств в Татарстане составили 61 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году из федеральной казны в бюджет Татарстана планируется поступление межбюджетных трансфертов в сумме более 67,5 млрд рублей. За десять месяцев расходы за счет федеральных средств составили 61,4 млрд рублей, или 91% от годовых назначений. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета региона, рассказала замминистра финансов РТ Гела Герасимова.

Наиболее крупными направлениями по федеральным средствам являются: финансирование дорожной деятельности — 14,9 млрд рублей; возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов индустриальных парков — 14,6 млрд; государственная поддержка села и сельских территорий — 4,5 млрд; модернизация школьных систем образования — 2,4 млрд; оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) отдельным категориям граждан — 1,9 млрд; реализация регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения — 1,7 млрд; осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет — 1,7 млрд; ликвидация накопленных объектов, представляющих экологическую угрозу Волге — 1,6 млрд; ежемесячное вознаграждение за классное руководство — 1,5 млрд.

Как отметила Герасимова, общий объем финансирования мероприятий в рамках 12 национальных проектов в Татарстане на 2023 год составляет 43 млрд рублей, из которых 28 млрд приходятся на федеральный бюджет, а оставшиеся 15 млрд — на региональный.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с января по октябрь 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 422,8 млрд рублей. Из них 365 млрд пришлись на республиканский бюджет, а 123,6 млрд — на местные. Крупнейшим разделом расходов стала социально-культурная сфера, составляющая 55% от общего объема.



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Максим Кокунин