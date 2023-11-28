Больше половины всех расходов консолидированного бюджета Татарстана приходится на социально-культурную сферу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Крупнейшим разделом расходов консолидированного бюджета Татарстана за десять месяцев текущего года стала социально-культурная сфера, составляющая 55% от общего объема. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета республики, рассказала замминистра финансов РТ Гела Герасимова.

По ее словам, в социально-культурной сфере наиболее значительна по объему расходов отрасль образования.

— В 2023 году по данной отрасли объем расходов консолидированного бюджета достигнет 139,8 млрд рублей, бюджета республики — 87,7 млрд рублей, — сказала Герасимова, отметив, что за отчетный период исполнение составляет 118,8 млрд и 73,6 млрд рублей соответственно.

Второй по объему отраслью стала социальная политика, чья общая сумма расходов по консолидированному бюджету к концу года достигнет 61,7 млрд рублей. Фактические же расходы составили 46 млрд рублей. На третьем месте расположилось здравоохранение, чей общий годовой объем расходов, с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС), составит 111,6 млрд. В настоящее время расходы этой отрасли достигают 83,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с января по октябрь 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 422,8 млрд рублей. Из них 365 млрд пришлись на республиканский бюджет, а 123,6 млрд — на местные. При этом поступление налоговых и неналоговых за десять месяцев текущего года доходов составило 384,7 млрд рублей.



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Максим Кокунин